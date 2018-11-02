Sporx derbiye hazır!

Ve o gün geldi çattı!



Sporx.com olarak tüm Türkiye'nin merakla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin heyecanı sizlere aralıksız olarak son bir haftadır yaşatmaya çalışıyoruz.

Özel röportajlar, analizler, video içerikler, infografikler ve derbiyi dair son haberler ile derbinin nabzını tutan Sporx.com'un deneyimli içerik ekibi, derbi sırasında ve sonrasında da tüm yaşananları anbean sizlere aktarmaya devam edecek.

Derbi içeriklerimizi hazırlarken bu kez sizlerin biraz daha kaliteli zaman geçirebileceği ve hem eğlenip hem de öğrenebileceği içeriklere yöneldik. Biz hazırlarken oldukça keyif aldık, umuyoruz ki siz de en az bizim kadar keyif alacaksınız.

Türkiye'nin en güncel, en hızlı ve en zengin spor içerik platformunu oluşturmak için var gücüyle çalışan, bir an olsun durmayan ve internette spor gazeteciliğinde dijital medyaya rol model olmayı başaran bir içerik ekibimiz var, uzun yıllardır beraber olduğumuz bu ekibin maharetlerini derbi öncesinde bir nebze de olsa sizlere göstermeye çalıştık.

Şimdi sizlerden küçük bir ricamız var; Şu anda bu içeriğimizi Sporx.com'un iOS ya da Android uygulamalarından okuyorsanız ve Sporx'ten gelen bildirimleriniz kapalıyısa lütfen bildirimlerimizi açalım, derbi öncesinde, sırasında ve sonrasında küçük sürprizlerimiz olabilir.





Kavgadan, fair olmayan davranışlardan uzak ve gerçekten hak edenin kazandığı bir derbi diliyor ve sizler için hazırladığımız içerikleri, 24 dakikanızı ayırarak tüketebileceğinizi hatırlatarak paylaşıyoruz.

SPORX TEAM





































































































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