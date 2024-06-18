Sporx & Bilyoner ile milli maç etkinliği!

Sporx ve Bilyoner işbirliğinde, Çekya - Türkiye maçını, sporseverlerin katılımı ile birlikte izleyeceğiz.

Sporx & Bilyoner ile milli maç etkinliği!
A Milli Takımımız, EURO 2024'de Çekya ile tarihi bir maça çıkıyor. Heyecanımız, coşkumuz, tutkumuz en yüksek seviyede ve tarihi maça hep birlikte tanıklık edeceğiz. Sporx ve Bilyoner işbirliğinde, Çekya - Türkiye maçını, sporseverlerin katılımı ile birlikte bugün Türkiye Spor Yazarları Derneği Levent Şubesi'nde (İstanbul) hep birlikte izleyeceğiz ve eminiz ki tarihi bir zafere de eşlik edeceğiz.

Yüksek katılım ile gerçekleşecek olan etkinlikte, sporseverleri birbirinden farklı ve eğlenceli sürprizler bekliyor. Sürpriz konukların yer alacağı etkinlikte, çeşitli yarışmalar ile iPhone15, Playstation, Airpords ve A Milli Takım forması hediye olarak dağıtılacak.

Etkinlik öncesinde ve sırasında yaşananları, İstanbul dışında yaşayan ve büyük heyecana ortak olmak isteyen sporseverler, Sporx ve Bilyoner'in sosyal medya kanallarından da takip edebilecek ve tarihi anlara bizlerle birlikte ortak olabilecek.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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