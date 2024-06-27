Sporx & Bilyoner ile coşkuyu birlikte yaşadık!

Sporx ve Bilyoner işbirliğinde, Çekya - Türkiye maçı için sporseverler bir araya geldi. Etkinlikle çeşitli ödüller de sahiplerini buldu.

Sporx & Bilyoner ile coşkuyu birlikte yaşadık!
A Milli Takımımız, EURO 2024'de Çekya ile tarihi bir maçta karşı karşıya geldi.

Heyecanımız, coşkumuz, tutkumuz en yüksek seviyede ve tarihi zafere hep birlikte tanıklık ettik. Sporx ve Bilyoner işbirliğinde, Çekya - Türkiye maçı için, sporseverlerin katılımı ile Türkiye Spor Yazarları Derneği Levent Şubesi'nde (İstanbul) bir araya geldik.

Yüksek katılım ile gerçekleşen etkinlikte, sporseverler birbirinden farklı ve eğlenceli sürprizler yaşadı. Düzenlenen yarışmalarla birlikte  iPhone15, Playstation, Airpords ve A Milli Takım forması gibi ödülleri sahiplerini buldu. 


İşte etkinlikten kareler:












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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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