Sporx, Anadolu Efes Stüdyo'da

Anadolu Efes taraftarlarının ilgiyle takip ettiği Anadolu Efes Stüdyo programına, Spor Yorumcusu Yiğit Tezcan ve Sporx Şef Editörü Hakan Celep konuk olacak. Anadolu Efes Stüdyo, 19.00'da başlayacak.

Abone Ol
Sporx, Anadolu Efes Stüdyo'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ekim 2022 14:47
Son iki sezonun Turkish Airlines EuroLeague Şampiyonu Anadolu Efes, 18 Ekim 2022 Salı günü saat 20.00'de EuroLeague 3. hafta karşılaşmasında evinde Valencia Basket'i ağırlayacak.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma öncesinde Sinan Erdem'in muhteşem atmosferini ekrana taşıyan Anadolu Efes Stüdyo programı ise sezonun 2. bölümüyle Anadolu Efes Spor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Ezgi Avcı'nın sunuculuk görevini üstlendiği programda izleyicileri çeşitli sürprizler ve hediyeler bekliyor olacak. Sezonun ikinci programında Spor Yorumcusu Yiğit Tezcan ve Sporx Şef Editörü Hakan Celep konuk olacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ