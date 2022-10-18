Sporx, Anadolu Efes Stüdyo'da

Son iki sezonun Turkish Airlines EuroLeague Şampiyonu Anadolu Efes, 18 Ekim 2022 Salı günü saat 20.00'de EuroLeague 3. hafta karşılaşmasında evinde Valencia Basket'i ağırlayacak.
Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma öncesinde Sinan Erdem'in muhteşem atmosferini ekrana taşıyan Anadolu Efes Stüdyo programı ise sezonun 2. bölümüyle Anadolu Efes Spor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Ezgi Avcı'nın sunuculuk görevini üstlendiği programda izleyicileri çeşitli sürprizler ve hediyeler bekliyor olacak. Sezonun ikinci programında Spor Yorumcusu Yiğit Tezcan ve Sporx Şef Editörü Hakan Celep konuk olacak.
Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma öncesinde Sinan Erdem'in muhteşem atmosferini ekrana taşıyan Anadolu Efes Stüdyo programı ise sezonun 2. bölümüyle Anadolu Efes Spor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Ezgi Avcı'nın sunuculuk görevini üstlendiği programda izleyicileri çeşitli sürprizler ve hediyeler bekliyor olacak. Sezonun ikinci programında Spor Yorumcusu Yiğit Tezcan ve Sporx Şef Editörü Hakan Celep konuk olacak.
#AnadoluEfesStüdyo'da yeni sezonun ikinci bölümünde çok özel konuklarımız var; Spor Yorumcusu @yigittezcano ve @sporx Şef Editörü @celephakan ikinci bölümde @ezgiavci_'nın konukları olacaklar! #HouseOfBlue #BenimYerimBurası pic.twitter.com/wG7s7r5XCX
— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) October 17, 2022
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