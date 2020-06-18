Sporx & Anadolu Efes: 1 yıl daha!

Güçlü partnerleri ile birlikte saha içinde ve saha dışında fark yaratmayı sürdüren Anadolu Efes Spor Kulübü ile Türkiye'nin en geniş ve hızlı dijital spor içerik platformu Sporx arasındaki uzun soluklu iş birliği, 1 yıl daha devam edecek.



Anadolu Efes'in en uzun süreli partnerlerinden biri olan Sporx, yeni sezonda da

mikro internet sitesinde Anadolu Efes ile ilgili özel içerikleri paylaşmayı sürdürecek.

Sporx, sosyal medya platformlarında gerçekleştirdiği sürpriz yarışmalarla basketbolseverlere Anadolu Efes maç biletleri hediye etmeye de devam edecek.

Anadolu Efes oyuncularıyla yapılacak özel röportajlar ve içerikler, 1 yıl daha basketbolseverlerin en çok ziyaret ettiği adreslerden

mikro internet sitesinde yayınlanacak.

Yenilikçi projeleriyle basketbolseverleri mutlu eden Anadolu Efes Spor Kulübü ve Sporx, basketbol ailesini büyütmeye 2020-2021 sezonunda da devam edecek.