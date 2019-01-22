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Sporx açıkladı, Diagne'ye 4 maç men resmileşti

Kasımpaşa'nın Alanyaspor ile oynadığı maçın ardından rakibin yüzüne tükürdüğü için kırmızı kartla oyun dışında kalan Diagne'nin cezası resmen açıklandı

Kaynak: Sporx.com
Sporx açıkladı, Diagne'ye 4 maç men resmileşti
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22 Ocak 2019 15:08
Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'nın Alanyaspor ile oynadığı maçın ardından rakibin yüzüne tükürdüğü için kırmızı kartla oyun dışında kalan Diagne'nin cezası belli oldu. Sporx'in 18 Ocak'taki "Tüküren" Diagne'ye 4 maç cezalı geliyor!" haberi sonrasında golcü oyuncunun cezası resmileşti.

İŞTE RESMİ AÇIKLAMA

"KASIMPAŞA A.Ş. sporcusu DIAGNE MBAYE'nin, 17.01.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna tükürmesinden dolayı takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"

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