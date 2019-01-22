Sporx açıkladı, Diagne'ye 4 maç men resmileşti

Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'nın Alanyaspor ile oynadığı maçın ardından rakibin yüzüne tükürdüğü için kırmızı kartla oyun dışında kalan Diagne'nin cezası belli oldu. Sporx'in 18 Ocak'taki "Tüküren" Diagne'ye 4 maç cezalı geliyor!" haberi sonrasında golcü oyuncunun cezası resmileşti.
İŞTE RESMİ AÇIKLAMA
"KASIMPAŞA A.Ş. sporcusu DIAGNE MBAYE'nin, 17.01.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna tükürmesinden dolayı takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
İŞTE RESMİ AÇIKLAMA
"KASIMPAŞA A.Ş. sporcusu DIAGNE MBAYE'nin, 17.01.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna tükürmesinden dolayı takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın