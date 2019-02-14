Sporx 5 gün önce duyurdu, PFDK bugün açıkladı; Soldado'ya 1 maç

Sporx.com hedefi yine 12'den vurdu ve Kayserispor maçında "F..k off" sözü nedeniyle kırmızı kart görenTFF Hukuk Müşavirliği tarafından "hakaretten" PFDK'ya sevk edilen Soldado'nun bu hareketini daha önceki emsallerde olduğu gibi "sportmenliğe aykırılık" olarak değerlendiren PFDK, İspanyol futbolcuya 1 maç men cezası verdi."Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ROBERTO SOLDADO RILLO'nun,1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.