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Sporx 5 gün önce duyurdu, PFDK bugün açıkladı; Soldado'ya 1 maç

PFDK, Sporx'in 5 gün önce duyurduğu "Roberto Soldado'ya 1 maç men cezası gelecek" haberini bugün resmen doğruladı ve İspanyol futbolcuya 1 maç men cezası verildiğini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Sporx 5 gün önce duyurdu, PFDK bugün açıkladı; Soldado'ya 1 maç
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14 Şubat 2019 15:44
Sporx.com hedefi yine 12'den vurdu ve Kayserispor maçında "F..k off" sözü nedeniyle kırmızı kart gören Soldado'ya PFDK tarafından verilen 1 maçlık cezayı 5 gün önceden kamuoyuna duyurdu.

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından "hakaretten" PFDK'ya sevk edilen Soldado'nun bu hareketini daha önceki emsallerde olduğu gibi "sportmenliğe aykırılık" olarak değerlendiren PFDK, İspanyol futbolcuya 1 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada,

"Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ROBERTO SOLDADO RILLO'nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

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