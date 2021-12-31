Sporx.com olarak 2021'e veda edip 2022'ye girerken sizler için birbirinden özel içerikleri bir araya getirdik.
Sporx 2022'ye hazır
Sporx.com olarak 2021'e veda edip 2022'ye girerken sizler için birbirinden özel içerikleri bir araya getirdik.
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31 Aralık 2021 16:15
- 16:39 Ian Miller, Büyükçekmece Basketbol'da
- 16:34 Real Madrid'in Mbappe ve Haaland planı!
- 16:33 TBESF Başkanı Muaz Ergezen'den yeni yıl mesajı
- 16:21 Arsenal'de Aubameyang yerine 4 aday
- 16:21 THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Billy Baron
- 16:15 Giresunspor Kulübü Başkanı'ndan yeni yıl mesajı
- 16:15 Sporx 2022'ye hazır
- 16:07 Romelu Lukaku: "Chelsea bir meydan okumaydı"
- 16:06 Origi'ye Juventus kancası!
- 15:52 Mehmet Uz: "Transfer için 100 milyon TL gerek"
- 15:49 Naz Aydemir Akyol milli takıma veda etti
- 15:47 Lider Fenerbahçe, BOTAŞ'a şans tanımadı!
- 15:41 Beşiktaş Icrypex - Aliağa Petkimspor maçı ertelendi
- 15:32 Fiorentina, Lille'den Ikone'yi kadrosuna kattı!
- 15:15 Kastamonu Belediyespor, Nina Zulic ile yollarını ayırdı
- 14:54 Ahmet Ağaoğlu: "Başarımız, ekip çalışmasının ürünü"
- 14:49 Ali Koç: "2021'in en anlamlı adımı Yargıtay kararı oldu"
- 14:45 Arenas'tan olay yaratacak Kwame Brown açıklamaları!
- 14:33 Joao Cancelo, hırsızların saldırısına uğradı!
- 14:31 Kick boksta 2021 yılında 798 uluslararası madalya kazanıldı
- 14:08 Ahmet Nur Çebi: "Süper Kupa'yı alacağımıza inanıyorum"
- 14:04 Aktuğ Sönmez: "Anlaşmaya yakın olduğumuz isimler var"
- 13:47 Bosh'tan Chalmers'a mesaj: "Heat'e söyle beni de alsınlar!"
- 13:47 Draymond, ertelenen maç üzerine NBA'e isyan etti!
- 13:47 Shumpert, Lakers'ta oynamak istiyor: "Vakit geldi LeBron!"
- 13:47 Becky Hammon, WNBA'de başantrenör olacak!
- 13:32 Alanyaspor, Farioli'yi resmen açıkladı!
- 13:28 Göztepe'de Moubandje için geri sayım!
- 13:22 Burak Kapacak, Fenerbahçe'yi ikiye böldü
- 13:16 Marcel Tisserand'a Bundesliga'dan kanca
- 12:55 Giresunspor, Okan Kocuk için şart koştu
- 12:55 Güven Yalçın, Süper Lig'in kıskacında!
- 12:52 Beşiktaş'ta acil yeni golcü alarmı
- 12:48 Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal düşüşe geçti
- 12:46 Trabzonspor'un Porto'dan transfer hedefi
- 12:45 ING Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta programı
- 12:45 Gedson Fernandes için beklenmedik gelişme!
- 12:37 Beşiktaş'ın 2021 yılı nasıl geçti?
- 12:33 Omar Elabdellaoui kiralanıyor
- 12:16 Galatasaray'ın Kerem & Marcao planı değişti
- 12:08 Mbaye Diagne'nin gözü Giresunspor maçında
- 12:02 Fransızların Ersin Destanoğlu ısrarı!
- 12:01 Luyindama, Antwerp ile anlaştı!
- 11:58 Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 12 kişide koronavirüs
- 11:56 Fode Koita, 2022 için iddialı!
- 11:33 Rajon Rondo, Cavaliers'a çok yakın!
- 11:24 Durant: "Kyrie'ye ihtiyacımız vardı, çok daha iyi olacağız!"
- 11:13 Kerr net konuştu: "Klay ilk beş başlayacak!"
- 11:12 Trabzonspor'un Efecan Karaca için teklifi
- 11:10 Osman Şenher'den Galatasaray yorumları
- 11:06 Attila Szalai için pazarlık zamanı
- 11:02 Marek Hamsik ilk yarıya damga vurdu
- 10:57 Trabzonspor'da Edin Visca operasyonu
- 10:52 Durant ve Embiid tartıştı!: "Hepsi saygıdan..."
- 10:34 Mutlu yıllar, sizi seviyoruz!
- 10:21 Alex de Souza, Fenerbahçelileri heyecanlandırdı
- 10:12 Hayrettin Demirbaş: "İsmail Çipe, Berke Özer'den daha iyi!"
- 10:03 Harden ve Durant'in 66 sayısı, 76ers'a karşı yetmedi...
- 10:01 Galatasaray'da Hany Mukhtar sürprizi!
- 09:57 Giannis 33-12 yaptı, Bucks üst üste 5. kez kazandı!
AVRUPA'DAN FUTBOL
Real Madrid'in Mbappe ve Haaland planı!
Arsenal'de Aubameyang yerine 4 aday
Romelu Lukaku: "Chelsea bir meydan okumaydı"
Origi'ye Juventus kancası!
Fiorentina, Lille'den Ikone'yi kadrosuna kattı!
Joao Cancelo, hırsızların saldırısına uğradı!
Manchester United 2021'i galibiyetle kapattı
Devlerin gözü, Angers'tan Cho'nun üzerinde!
Lukaku: "İtalya'ya geri döneceğim"
Yusuf Yazıcı için CSKA Moskova açıklaması
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