Sporun kadın başkanları çalışmalarıyla örnek oluyor

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ve Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Toplumun olumlu yönde ilerleyebilmesi için kadınların desteklenmesi gerektiğini belirten Gülkız Tulay, "Hayata geçirdiğimiz projelerle çok önemli mesafe kat ettiğimizi belirtmek isterim. Federasyonumuzun ilk kadın başkanı olarak göreve geldiğim 2012 yılından itibaren satranç sporunda kadınların daha çok var olmaları için proje ve çalışmalara imza attım. 2012 yılında kadın sporcu sayısı 45 bin, kadın hakem sayısı 681, kadın antrenör sayısı 12 bin idi. Bugün ise tüm federasyonları geride bırakarak, 342 bin lisanslı kadın sporcu sayısına ulaştık. Kadın hakem sayısını 2 bin 427'ye, kadın antrenör sayısını da 24 bin 607'ye yükselttik. Yönetimimizde ise bugün 4 kadın üyemizin olduğunu gururla söylemek istiyorum." diye konuştu.



Kız çocuklarına örnek teşkil etmek ve kadınların hayatın her alanında var olmaları için var gücüyle çalıştığını aktaran Tulay, şunları söyledi:



"Tıpkı dünyadaki tüm sektörlerde güçlü varlığını sürdüren diğer başarılı kadınlar gibi Kadınların spor yönetiminde ve hayatın her alanında yer almalarının geleceğimiz açısından da çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Katıldığım organizasyonlarda kız çocuklarımızın federasyon başkanı olmak istemeleri, benim hayatımda duyduğum en güzel söylemlerin başında yer alıyor. Kızlarımıza rol model olduğumu düşünüyorum ve bununla da gurur duyuyorum. Emeğin, sevginin, fedakarlığın, mücadelenin sembolü olan, üreten, dönüştüren ve dokunduğu her şeyi güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."



- Akyüz: "Her kademede bütün kadınlara öncü olmaya çalıştım"



Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, kadınların sporda yer almaları için çalıştığını aktardı.



Kendisinin 27 Ekim 2016 tarihinden bu yana federasyonun ilk kadın başkanı olarak görevde bulunduğunu kaydeden Akyüz, "Voleybolda dünya şampiyonasına katılıp, 6 kez milli olan, Erzurum'un ilk kadın voleybol hakemlerinden, silahlı kuvvetlerde kayak sporcusu, oryantiringde kulüp sorumluluğu, antrenörlüğü ve yönetim kurulu üyeliği yaparak başkanlığa giden yolda, her kademede bütün kadınlara öncü olmaya çalıştım. İlkleri yaşayan bir başkan olarak, göreve geldiğim günden bu yana gerek milli takım seçmelerinde gerekse yurt dışı faaliyetlerinde eşit temsile dikkat ettim. Kadın sporcu, hakem ve antrenörlerin artışına önem verdim. Bizden önceki dönemde hiç kadın haritacı bulunmazken, kadınların bu sahada da bulunmasına destek oldum." şeklinde konuştu.



Kadınlara toplumsal açıdan daha çok fırsat verilmesi gerektiğini dile getiren Akyüz,"Yaşamın her alanında, yönetim ve karar alma süreçlerinde kadınların şu anki konumlarından daha fazla temsil edilmesi, aynı zamanda fırsat bekleyen değil fırsat yaratan konumuna gelmesi gerektiğine inanıyorum. Cesaret ve öz güvenimizi arttırarak bunu başarabiliriz. Bu branşa emek veren hakem, antrenör, sporcu ve oryantiring gönüllüsü bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.



- Akdurak: "Hayatımıza dokunan çok sayıda kadınımız var"



Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Türk kadınının sporda varlığını her geçen gün dünyaya daha çok ispatladığını kaydetti.



Aynı zamanda Dünya Yelken Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Akdurak, şu görüşlerini aktardı:



"Sporun toplum geneline yayılması, çoğunluk tarafından benimsenmesi için bu işe gönlünü veren, yönetim kademelerinde, iş hayatında, akademide, bilimde ve siyasette hayatımıza dokunan çok sayıda kadınımız var. İnsani erdemlerinin yanı sıra, kadının doğasından gelen empati yetenekleri, şefkatleri, güçlü adalet duyguları ve azimleri ile diğer kadınlara ilham verdikleri gibi, sporcuların yetiştirilmesinde de önemli rol oynuyorlar. Her alanda olduğu gibi sporda da varlığını dünyaya ispatlamış, ülkesini en iyi seviyede temsil etmeyi başarmış kadınlarımızın sayısındaki artıştan bir Türk kadını olarak büyük mutluluk ve gurur duyuyorum."



Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ise verdiği mesajda, "Bir yerde kadın varsa, disiplin ve başarı vardır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.