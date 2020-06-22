Sporting'ten Beşiktaş'a teklif: '5 değil 3'e verelim'

Sporting Lizbon, bu sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Abdoulay Diaby için siyah beyazlı kulübe satın alma teklifi yaptı.



A Bola'da yer alan habere göre; Sporting Lizbon, kiralama sözleşmesinde yazan 5 milyon euro'yu talep etmediğini ve sadece 3 milyon euro istediklerini Beşiktaş cephesine iletti. Beşiktaş, henüz bu teklife bir cevap vermedi.



Sporting'in Beşiktaş dışında Malili oyuncunun menajerine de bonservis bedelinin 3 milyon euro olduğu haberini gönderdi ve oyuncunun kendisine kulüp bulmasını istedi.



30 MAÇTA 4 GOL VE 2 ASİST



Kariyerine Fransa'nın Sedan takımında başlayan 29 yaşındaki Diaby, Lille'de oynadıktan sonra Belçika'da Mouscron, Club Brugge formaları giydi. 2018 yazında 4.5 milyon euro bonservisle Sporting'e transfer oldu. Diaby, bu sezon başında kiralık olarak transfer olduğu Beşiktaş'ta 30 maça çıktı ve 4 gol atıp 2 asist yaptı.



