Sporting'ten Bas Dost için 'zam' kararı

Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği golcü oyuncu Bas Dost ile ilgili Portekiz'de sürpriz bir gelişme yaşandı.
Sezon içinde taraftarlarla yaşanan olay nedeniyle Sporting'ten ayrılmayı planlayan Bas Dost için Portekiz temsilcisinin başkanı devreye girdi.
Yaşananlardan dolayı ayrılmak istediği bilinen Bas Dost ile Sporting'in yeni başkanı Sousa Cintra bir görüşme gerçekleştirecek. Sousa Cintra, yaşanan olaylara rağmen Bas Dost'tan takımda kalmasını isteyecek ve Hollandalı golcüye maaşında arttırıma giderek yeni bir sözleşme teklif edilecek.
BAS DOST KARARINI GÖRÜŞMEDEN SONRA VERECEK
Portekiz basınında geniş yer bulan haberde, Bas Dost'un görüşmeyi kabul ettiği ve taraflar arasındaki görüşmenin ardından geleceği hakkında karar vereceği belirtildi.
Sporting'in ilk kamp kadrosuna alınmayan Bas Dost ile Fenerbahçe'nin yanı sıra AC Milan da yakından ilgileniyor.
Portekiz Ligi'nde geçen sezon 30 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 27 kez fileleri havalandırırken 4 de asist yaptı.
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Sezon içinde taraftarlarla yaşanan olay nedeniyle Sporting'ten ayrılmayı planlayan Bas Dost için Portekiz temsilcisinin başkanı devreye girdi.
Yaşananlardan dolayı ayrılmak istediği bilinen Bas Dost ile Sporting'in yeni başkanı Sousa Cintra bir görüşme gerçekleştirecek. Sousa Cintra, yaşanan olaylara rağmen Bas Dost'tan takımda kalmasını isteyecek ve Hollandalı golcüye maaşında arttırıma giderek yeni bir sözleşme teklif edilecek.
BAS DOST KARARINI GÖRÜŞMEDEN SONRA VERECEK
Portekiz basınında geniş yer bulan haberde, Bas Dost'un görüşmeyi kabul ettiği ve taraflar arasındaki görüşmenin ardından geleceği hakkında karar vereceği belirtildi.
Sporting'in ilk kamp kadrosuna alınmayan Bas Dost ile Fenerbahçe'nin yanı sıra AC Milan da yakından ilgileniyor.
Portekiz Ligi'nde geçen sezon 30 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 27 kez fileleri havalandırırken 4 de asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın