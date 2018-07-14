Sporting'ten Bas Dost için 'zam' kararı

BAS DOST KARARINI GÖRÜŞMEDEN SONRA VERECEK

'nin yakından ilgilendiği golcü oyuncuile ilgili Portekiz'de sürpriz bir gelişme yaşandı.Sezon içinde taraftarlarla yaşanan olay nedeniyle'ten ayrılmayı planlayan Bas Dost için Portekiz temsilcisinin başkanı devreye girdi.Yaşananlardan dolayı ayrılmak istediği bilinen Bas Dost ilebir görüşme gerçekleştirecek. Sousa Cintra, yaşanan olaylara rağmen Bas Dost'tan takımda kalmasını isteyecek ve Hollandalı golcüyegiderekteklif edilecek.Portekiz basınında geniş yer bulan haberde, Bas Dost'un görüşmeyi kabul ettiği ve taraflar arasındaki görüşmenin ardından geleceği hakkında karar vereceği belirtildi.Sporting'in ilk kamp kadrosuna alınmayan Bas Dost ile Fenerbahçe'nin yanı sırada yakından ilgileniyor.Portekiz Ligi'nde geçen sezon 30 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 27 kez fileleri havalandırırken 4 de asist yaptı.