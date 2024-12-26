Sporting vedayı ve yeni hocayı açıkladı!

Sporting, Ruben Amorim sonrası göreve gelen Joao Pereira'ya veda etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik adam ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Ruben Amorim sonrası 40 yaşındaki teknik adamı göreve getiren Sporting, Pereira ile çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
YENİ TEKNİK DİREKTÖR DE AÇIKLANDI
Sporting, Pereira'nın ardından vakit kaybetmedi ve yeni teknik direktörünü açıkladı.
Portekiz temsilcisi, teknik direktörlük görevine Vitoria Guimaraes'ten Rui Borges'in getirildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik adam ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Ruben Amorim sonrası 40 yaşındaki teknik adamı göreve getiren Sporting, Pereira ile çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
YENİ TEKNİK DİREKTÖR DE AÇIKLANDI
Sporting, Pereira'nın ardından vakit kaybetmedi ve yeni teknik direktörünü açıkladı.
Portekiz temsilcisi, teknik direktörlük görevine Vitoria Guimaraes'ten Rui Borges'in getirildiğini açıkladı.