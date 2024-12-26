Sporting vedayı ve yeni hocayı açıkladı!

Sporting, teknik direktör Joao Pereira ile yollarını ayırdı. Portekiz temsilcisi, teknik direktörlük görevine Rui Borges'in getirildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Sporting vedayı ve yeni hocayı açıkladı!
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26 Aralık 2024 09:41
Son güncelleme 26 Aralık 2024 12:11
Sporting, Ruben Amorim sonrası göreve gelen Joao Pereira'ya veda etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik adam ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Ruben Amorim sonrası 40 yaşındaki teknik adamı göreve getiren Sporting, Pereira ile çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR DE AÇIKLANDI

Sporting, Pereira'nın ardından vakit kaybetmedi ve yeni teknik direktörünü açıkladı.

Portekiz temsilcisi, teknik direktörlük görevine Vitoria Guimaraes'ten Rui Borges'in getirildiğini açıkladı.



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