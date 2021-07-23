Sporting, Trabzonspor'dan Flavio'yu istiyor

Portekiz Ligi takımlarından son şampiyon Sporting, Trabzonspor'dan Flavio Medeiros'un transferi için devreye girdi.



Trabzonspor ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcunun transfer şartlarını soruşturmaya başlayan Sporting, Trabzonspor ile de bonservis bedeli konusunda masaya oturdu.



Flavio Medeiros transferini kısa bir süre içerisinde noktalamak isteyen Sporting, maksimum 1 milyon euroya ulaşabilecek bir bonservis bedeli ile transferi noktalamak istiyor.



