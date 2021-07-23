Sporting, Trabzonspor'dan Flavio'yu istiyor

Portekiz Ligi'nin son şampiyonu Sporting, Trabzonspor'dan Flavio'nun transferini bitirmek istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sporting, Trabzonspor'dan Flavio'yu istiyor
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23 Temmuz 2021 17:28
Portekiz Ligi takımlarından son şampiyon Sporting, Trabzonspor'dan Flavio Medeiros'un transferi için devreye girdi.

Trabzonspor ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcunun transfer şartlarını soruşturmaya başlayan Sporting, Trabzonspor ile de bonservis bedeli konusunda masaya oturdu.

Flavio Medeiros transferini kısa bir süre içerisinde noktalamak isteyen Sporting, maksimum 1 milyon euroya ulaşabilecek bir bonservis bedeli ile transferi noktalamak istiyor.


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