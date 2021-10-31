Sporting tek golle Quaresma'yı üzdü

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sporting Lizbon, sahasında Vitoria Guimaraes'i 31. dakikada Coates'in golüyle 1-0 mağlup etti.

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Sporting tek golle Quaresma'yı üzdü
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31 Ekim 2021 01:24
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sporting Lizbon, sahasında Vitoria Guimaraes'i konuk etti.

Jose Alvalade Stadı'nda oynanan maçı Sporting 1-0 kazanarak üç puanı aldı ve zirve takibini sürdürdü.

Sporting'e galibiyeti getiren golü ise 31. dakikada Coates kaydetti. Öte yandan eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma da Vitoria formasıyla 67. dakikada oyuna dahil oldu.

Sporting bu sonuçla lider Benfica'nın puan kaybettiği haftada 26 puana yükseldi ve haftayı Porto'dan averaj eksiğiyle ikinci sırada tamamladı.


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