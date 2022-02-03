Sporting, Slimani'yi kadrosuna kattı

Sporting Lizbon, eski oyuncusu Islam Slimani'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Sporting, Slimani'yi kadrosuna kattı
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03 Şubat 2022 22:32
Sporting Lizbon, Islam Slimani transferini resmi olarak açıkladı.

Portekiz ekibinden yapılan açıklamada, Cezayirli futbolcu ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Lyon ile sözleşmesini fesheden 33 yaşındaki futbolcu için Sporting bonservis bedeli ödemeyecek.

Slimani, 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe forması da giymişti.

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