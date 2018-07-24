Portekiz Ligi takımlarından Sporting Lizbon'da forma giyen Seydou Doumbia için transfer açıklaması geldi.
Bas Dost'u takımda tutan Sporting Lizbon, 30 yaşındaki Fildişi Sahilli Seydou Doumbia'yı satma kararı aldı.
Seydou Doumbia'nın menajeri Manuel Pires, "Yeni bir kulüp arıyoruz." diyerek transfere yeşil ışık yaktıklarını belirtti.
Menajer Manuel Pires, "Sporting Lizbon, Doumbia'yı satmak istiyor. Bazı takımların ilgisi var. Kısa bir süre önce İspanyol ekibi Girona teklif yaptı." diyerek önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerin yaşanacağını söyledi.
Öte yandan Portekiz basını, Sporting'in satış listesine koyduğu ve 7 milyon Euro istediği Doumbia için Girona'nın 5 milyon Euroluk teklif yaptığı ve Portekiz ekibinin cevabını beklediğini duyurdu.
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Bas Dost'u takımda tutan Sporting Lizbon, 30 yaşındaki Fildişi Sahilli Seydou Doumbia'yı satma kararı aldı.
Seydou Doumbia'nın menajeri Manuel Pires, "Yeni bir kulüp arıyoruz." diyerek transfere yeşil ışık yaktıklarını belirtti.
Menajer Manuel Pires, "Sporting Lizbon, Doumbia'yı satmak istiyor. Bazı takımların ilgisi var. Kısa bir süre önce İspanyol ekibi Girona teklif yaptı." diyerek önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerin yaşanacağını söyledi.
Öte yandan Portekiz basını, Sporting'in satış listesine koyduğu ve 7 milyon Euro istediği Doumbia için Girona'nın 5 milyon Euroluk teklif yaptığı ve Portekiz ekibinin cevabını beklediğini duyurdu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın