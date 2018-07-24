Portekiz Ligi takımlarından Sporting Lizbon'da forma giyeniçin transfer açıklaması geldi.Bas Dost'u takımda tutan Sporting Lizbon, 30 yaşındaki Fildişi Sahilli Seydou Doumbia'yı satma kararı aldı.Seydou Doumbia'nın menajeri Manuel Pires, "" diyerek transfere yeşil ışık yaktıklarını belirtti.Menajer Manuel Pires, "" diyerek önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerin yaşanacağını söyledi.Öte yandan Portekiz basını, Sporting'in satış listesine koyduğu ve 7 milyon Euro istediği Doumbia için Girona'nın 5 milyon Euroluk teklif yaptığı ve Portekiz ekibinin cevabını beklediğini duyurdu.