Sporting Lizbon'un Başkanı orduya katılıyor!

Portekiz'in Sporting Lizbon takımının Başkanı Frederico Varandas, koronavirüs salgını ile mücadeleye destek olabilmek için Portekiz ordusuna katıldı.2018 Eylül ayından beri Portekiz kulübünde başkanlık görevini yürüten Varandas, tıbbi konularda destek olmak üzere Portekiz ordusuna katıldı. 40 yaşındaki Varandas daha önce Sporting Lizbon kulübünde kulüp doktoru olarak görev yapmıştı.Orduya katılan Varandas; "" dedi.Bu olayı manşetlerine taşıyan İspanyol Marca Gazetesi, Frederico Varandas'ın tüm Portekizlilere dayanışma dersi verdiğini yazdı.