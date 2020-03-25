Sporting Lizbon'un Başkanı orduya katılıyor!

Mesleği doktorluk olan Sporting Lizbon Başkanı Frederico Varandas, koronavirüs salgınında mücadeleye destek olmak için orduya katıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; sporting.pt
Sporting Lizbon'un Başkanı orduya katılıyor!
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25 Mart 2020 20:59
Portekiz'in Sporting Lizbon takımının Başkanı Frederico Varandas, koronavirüs salgını ile mücadeleye destek olabilmek için Portekiz ordusuna katıldı.

2018 Eylül ayından beri Portekiz kulübünde başkanlık görevini yürüten Varandas, tıbbi konularda destek olmak üzere Portekiz ordusuna katıldı. 40 yaşındaki Varandas daha önce Sporting Lizbon kulübünde kulüp doktoru olarak görev yapmıştı.

"BU BENİM GÖREVİM"

Orduya katılan Varandas; "Portekiz ve Portekizliler için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu benim görevim." dedi.

Bu olayı manşetlerine taşıyan İspanyol Marca Gazetesi, Frederico Varandas'ın tüm Portekizlilere dayanışma dersi verdiğini yazdı.

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