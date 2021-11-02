Sporting Lizbon, Pedro Porro ile imzaya yakın

Sporting Lizbon'un kiralık olarak Manchester City'den kadrosuna kattığı sağ bek oyuncusu Pedro Porro'nun kalıcı olarak Sporting Lizbon ile anlaşacağı ortaya çıktı.

Portekiz basınından Porro'nun, Sporting Lizbon'da oynamaya sıcak baktığı ve kalıcı bir anlaşma imzalamayı kabul ettiği belirtildi. İki kulüp arasındaki müzakerelerin sona yaklaştığı vurgulandı.



Sporting'in, Porro'nun 8,5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu maddesini etkinleştirmeyi planladığı ve savunma oyuncusunun 45 milyon euroluk serbest kalma maddesi de dahil olmak üzere beş yıllık bir anlaşma imzalayacağı kaydedildi.



PEDRO PROO NE DEMİŞTİ?



Öte yandan 22 yaşındaki sağ bek de geçtiğimiz günlerde transferin sinyallerini şu sözlerle vermişti: "Şu anda hiçbir şey diyemem, yalnızca önümüzdeki hafta büyük gelişmelerin yaşanacağını söyleyebilirim."



Ruben Amorim'in önemli oyuncularından biri olan Pedro Porro geçen sezon Portekiz ekibinde 37 maçta görev yaptı.





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