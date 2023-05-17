Sporting Lizbon kan kaybediyor: Manuel Ugarte

Bu sezon gösterdiği performansla dev takımların ilgisini çeken Manuel Ugarte sezon sonunda takımdan ayrılacak

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Sporting Lizbon kan kaybediyor: Manuel Ugarte
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17 Mayıs 2023 12:07
Bu sezon Sporting Lizbon'da gösterdiği performansla adından çokça söz ettiren ve Lizbon'un yükselmesinde en etkili paylardan birine sahip olan Ugarte'nin menajeri Jorge Mendes oyuncu için en iyi kararı vermek istediğini söyledi

60 MİLYON EURO

22 yaşındaki Uruguaylı orta sahanın özellikle Liverpool ve bir diğer İngiliz takımı olan Manchester United'la adı çok geçiyor. İki takımda oyuncunun 60 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödeyebileceği gelen bilgiler arasında

2 SEZONDA 84 MAÇ

2021 sezonunda geldiği Sporting Lizbon'da 84 maça çıkan Ugarte 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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