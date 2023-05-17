Sporting Lizbon kan kaybediyor: Manuel Ugarte

Bu sezon Sporting Lizbon'da gösterdiği performansla adından çokça söz ettiren ve Lizbon'un yükselmesinde en etkili paylardan birine sahip olan Ugarte'nin menajeri Jorge Mendes oyuncu için en iyi kararı vermek istediğini söyledi



60 MİLYON EURO



22 yaşındaki Uruguaylı orta sahanın özellikle Liverpool ve bir diğer İngiliz takımı olan Manchester United'la adı çok geçiyor. İki takımda oyuncunun 60 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödeyebileceği gelen bilgiler arasında



2 SEZONDA 84 MAÇ



2021 sezonunda geldiği Sporting Lizbon'da 84 maça çıkan Ugarte 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.



