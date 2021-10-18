Sporting Lizbon, İstanbul'a iniş yaptı

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sporting takımı İstanbul'a geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sporting Lizbon, İstanbul'a iniş yaptı
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18 Ekim 2021 03:40
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında 19 Ekim Salı günü Beşiktaş ile karşılaşacak Portekiz'in Sporting Lizbon takımı, İstanbul'a geldi.

Portekiz'in başkenti Lizbon'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen ve yöneticilerin de bulunduğu kafile, buradan konaklayacağı otele geçti.

Beşiktaş-Sporting Lizbon karşılaşması, 19 Ekim Salı günü saat 19.45'te Vodafone Park'ta oynanacak.


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