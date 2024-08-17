Sporting Lizbon, fırtına gibi esiyor

Portekiz'in son şampiyonu Sporting Lizbon, Nacional deplasmanında 6-1 kazandı ve lige 2'de 2 ile başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Sporting Lizbon, fırtına gibi esiyor
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17 Ağustos 2024 21:59
Portekiz Süper Ligi 2. Hafta maçında Nacional ile Sporting Lizbon karşı karşıya geldi. Madeira Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Sporting Lizbon 6-1'lik skorla kazandı.

Sporting Lizbon'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Pedro Gonçalves, 41 ve 56. dakikalarda Trincao, 51 ve 76. dakikalarda Viktor Gyökeres, 66. dakikada Daniel Bragança kaydetti.

Nacional'ın tek golü 36. dakikada Nigel Thomas kaydetti.

Bu sonucun ardından Sporting Lizbon 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. Nacional ise 1 puanda kaldı.

Sporting Lizbon, gelecek hafta Farense'ye konuk olacak. Nacional ise Arouca deplasmanına gidecek.

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