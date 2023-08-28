Sporting Lizbon evinde kazandı

Portekiz Ligi'nde Sporting Lizbon sahasında ağırladığı Famalicao'yu mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Sporting Lizbon evinde kazandı
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28 Ağustos 2023 00:35
Portekiz Premier Lig 3. hafta karşılaşmasında Sporting Lizbon, Jose Alvalade stadında ağırladığı Famalicao'yu 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Ev sahibi Sporting Lizbon'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Paulinho kaydetti.

Sporting Lizbon bu galibiyetle beraber 3'te 3 yaptı ve 9 puana ulaştı. Famalicao ise bu mağlubiyetin ardından 4 puanda kaldı.

Sporting Lizbon bir sonraki karşılaşmasında Braga deplasmanına giderken, Famalicao sahasında Farense'yi ağırlayacak.

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