Sporting Lizbon evinde kazandı

Portekiz Premier Lig 3. hafta karşılaşmasında Sporting Lizbon, Jose Alvalade stadında ağırladığı Famalicao'yu 1-0 mağlup etmeyi başardı.



Ev sahibi Sporting Lizbon'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Paulinho kaydetti.



Sporting Lizbon bu galibiyetle beraber 3'te 3 yaptı ve 9 puana ulaştı. Famalicao ise bu mağlubiyetin ardından 4 puanda kaldı.



Sporting Lizbon bir sonraki karşılaşmasında Braga deplasmanına giderken, Famalicao sahasında Farense'yi ağırlayacak.



