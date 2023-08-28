Sporting Lizbon evinde kazandı

Portekiz Premier Lig 3. hafta karşılaşmasında Sporting Lizbon, Jose Alvalade stadında ağırladığı Famalicao'yu 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Ev sahibi Sporting Lizbon'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Paulinho kaydetti.
Sporting Lizbon bu galibiyetle beraber 3'te 3 yaptı ve 9 puana ulaştı. Famalicao ise bu mağlubiyetin ardından 4 puanda kaldı.
Sporting Lizbon bir sonraki karşılaşmasında Braga deplasmanına giderken, Famalicao sahasında Farense'yi ağırlayacak.
Ev sahibi Sporting Lizbon'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Paulinho kaydetti.
Sporting Lizbon bu galibiyetle beraber 3'te 3 yaptı ve 9 puana ulaştı. Famalicao ise bu mağlubiyetin ardından 4 puanda kaldı.
Sporting Lizbon bir sonraki karşılaşmasında Braga deplasmanına giderken, Famalicao sahasında Farense'yi ağırlayacak.