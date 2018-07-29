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Sporting Lizbon bonservis yerine tazminat istiyor

Geçtiğimiz hafta bedelsiz olarak Atletico Madrid'e transfer olan Gelson Martins için eski takımı Sporting Lizbon ilginç bir öneride bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sporting Lizbon bonservis yerine tazminat istiyor
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29 Temmuz 2018 15:58
Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon'dan Atletico Madrid'e bedelsiz transferi gerçekleşen Gelson Martins için Portekiz ekibi farklı bir çözüm yolu buldu.

Geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon taraftarları tarafından futbolculara yapılan saldırı sonrası darp edilen ve psikolojik olarak etkilenen isimler Sporting'den bedelsiz olarak ayrılmak için FIFA'ya başvurmuş ve FIFA oyuncuları haklı bularak bedelsiz transferlerine yol açmıştı.

Olayın ardından İspanyol ekibi Atletico Madrid, bonservisi elinde bulunan Gelson Martins'i renklerine bağlamıştı.

Sporting Lizbon cephesi ise bu transferin yasal olmadığını öne sürerek Atletico Madrid'e, FIFA yoluyla 100 milyon euroluk dava açtı. Lizbon temsilcisi, "40 milyon euro"luk tazminat karşılığında da davadan vazgeçebileceğini açıkladı.

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