Sporting Lizbon-Beşiktaş maçına Rus hakem

Sporting Lizbon-Beşiktaş maçında Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev düdük çalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Sporting Lizbon-Beşiktaş maçına Rus hakem
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01 Kasım 2021 14:55
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında 3 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile yapacağı maçı Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Karasev'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Igor Demeshko ve Maksim Gavrilin ikilisi yapacak.


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