Sporting lig sonuncusuyla berabere kaldı

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Sporting Lizbon, 4. hafta maçında Famalicao deplasmanına konuk oldu.



Estadio Municipal 22 de Junho Stadı'nda oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Karşılaşmada ilk yarı golsüz sona ererken, Famalicao, Nuno Mendes'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde ise Joao Palhinha Sporting'e eşitliği getirdi. Maçın devamında başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı.



Bu sonucun ardından Sporting 10 puana yükselirken Famalicao ise sezonun ilk puanını aldı.



