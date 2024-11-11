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Sporting, Joao Pereira'ya emanet!

Sporting, teknik direktörlük görevine B Takımı'ndan Joao Pereira'nın getirildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sporting, Joao Pereira'ya emanet!
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11 Kasım 2024 13:16
Son güncelleme 11 Kasım 2024 13:19
Teknik direktörü Ruben Amorim'i Manchester United'a gönderen Sporting, yeni teknik direktörünü açıkladı.

Portekiz temsilcisi, B Takımı'nı çalıştıran Joao Pereira'nın teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

TRABZONSPOR'DA FORMA GİYDİ

Futbolculuk kariyerinde 2017-2021 yılları arasında Trabzonspor'da forma giyen 40 yaşındaki Joao Pereira, daha önce Sporting'te U23 takımında yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük ve A Takım'da yardımcı antrenörlük görevini yürütmüştü.

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