Sporting ile Midtjylland yenişemedi!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sporting Lisbon, sahasında Midtjylland ile 1-1 beraber kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sporting ile Midtjylland yenişemedi!
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17 Şubat 2023 00:55
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sporting Lisbon, sahasında Midtjylland ile karşılaştı.

Estadio Jose Alvalade'de oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Midtjylland'ın golü 77. dakikada Emam Ashour'dan geldi. Sporting beraberliği 90+4. dakikada Coates'le buldu.

Sporting'de Arthur'un 57. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Maç öncesi ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Mücadelenin rövanşı 23 Şubat Perşembe günü Midtjylland ev sahipliğinde oynanacak.

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