Portekiz Lig Kupası yarı final maçında Porto ile Sporting karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Dakikalar 79'u gösterdiğinde sahneye Fernando çıktı ve Porto'yu öne geçiren golü kaydetti.
Sporting 90+2. dakikada Bas Dost ile skoru eşitledi ve maçı penaltı atışlarına götürdü.
Sporting, penaltı atışlarında Porto'ya 3-1'lik üstünlük sağladı ve Portekiz Lig Kupası'nda şampiyon oldu.
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Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Dakikalar 79'u gösterdiğinde sahneye Fernando çıktı ve Porto'yu öne geçiren golü kaydetti.
Sporting 90+2. dakikada Bas Dost ile skoru eşitledi ve maçı penaltı atışlarına götürdü.
Sporting, penaltı atışlarında Porto'ya 3-1'lik üstünlük sağladı ve Portekiz Lig Kupası'nda şampiyon oldu.
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