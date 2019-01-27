Portekiz Lig Kupası yarı final maçındailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.Dakikalar 79'u gösterdiğinde sahneye Fernando çıktı ve Porto'yu öne geçiren golü kaydetti.Sporting 90+2. dakikada Bas Dost ile skoru eşitledi ve maçı penaltı atışlarına götürdü.Sporting, penaltı atışlarında Porto'ya 3-1'lik üstünlük sağladı ve Portekiz Lig Kupası'nda şampiyon oldu.