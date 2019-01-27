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Sporting finalde geri döndü, şampiyon oldu! Porto...

Sporting, Portekiz Lig Kupası'nda 90 dakikası 1-1 biten maçta Porto'yu penaltı atışları sonunda 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu

Kaynak: Sporx.com
Sporting finalde geri döndü, şampiyon oldu! Porto...
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27 Ocak 2019 01:06
Portekiz Lig Kupası yarı final maçında Porto ile Sporting karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 79'u gösterdiğinde sahneye Fernando çıktı ve Porto'yu öne geçiren golü kaydetti.

Sporting 90+2. dakikada Bas Dost ile skoru eşitledi ve maçı penaltı atışlarına götürdü.

Sporting, penaltı atışlarında Porto'ya 3-1'lik üstünlük sağladı ve Portekiz Lig Kupası'nda şampiyon oldu.

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