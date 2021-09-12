Sporting evinde Porto'yla yenişemedi

Portekiz Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Sporting Lizbon, sahasında Porto'yla 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Sporting evinde Porto'yla yenişemedi
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12 Eylül 2021 00:38
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Sporting Lizbon, sahasında Porto'yu ağırladı.

Jose Alvalade Stadı'nda oynanan maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Sporting Nuno Santos'un golüyle öne geçerken ilk yarı ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Porto maça dengeyi getirmeye çalışırken aradığı golü 71. dakikada Luis Diaz'la buldu ve maça denge geldi. Dakikalar 87'yi gösterdiğinde ise Toni Martinez Porto'yu 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

Bu sonuçlar Portekiz Ligi'nin geride kalan 5. haftasında iki takım da 11 puana yükseldi.


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