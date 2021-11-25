Sporting, Dortmund'u yenerek son 16'ya adını yazdırdı

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Sporting, sahasında Dortmund'u 3-1 mağlup yenerek adını son 16'ya yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Sporting, Dortmund'u yenerek son 16'ya adını yazdırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2021 01:02
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Sporting Lizbon ile Dortmund karşı karşıya geldi.

Jose Alvalade Stadı'nda oynanan maçı Sporting 3-1 kazanarak gruptan çıkma adına kritik bir galibiyet aldı.

Mücadelenin 30 ve 39. dakikalarda Pedro Goncalves'in golleriyle Sporting ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda oyundaki etkinliğini rakibine bırakmayan Sporting, 74'de Emre Can'ın kırmızı kart görmesiyle iyice rahatladı. Dakikalar 81' gösterdiğinde Sporting'de penaltı vuruşunu Pedro Goncalves kaçırdı, Porro'nun tamamlamasıyla fark üçe çıktı. 90+3'te Malen'in golü galibi değiştirmezken mücadele 3-1'lik skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Sporting, 9 puana yükseldi ve grup ikinciliğini garantileyerek tur atladı. Dortmund ise 6 puanda kaldı ve grup üçüncülüğünü garantileyerek UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.