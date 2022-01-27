Sporting'de hedef Islam Slimani!

Sporting, Lyon'da forma giyen Islam Slimani'yi transfer etmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Sporting'de hedef Islam Slimani!
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27 Ocak 2022 20:47
Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting, kadrosuna santrfor takviyesi yapmak istiyor.

O Jogo'nun haberine göre; Sporting, Lyon formasını terleten forvet oyuncusu Islam Slimani için teklifte bulundu.

Haberde Paulinho'ya iyi bir alternatif isteyen Sporting'in Slimani'yi bu bölge için iyi bir aday olarak gördüğü yazıldı.

Cezayirli futbolcunun, sezon başında transfer olduğu Lyon ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Slimani, 2013 - 2016 yılları arasında Sporting formasının 111 maçta terletmiş ve 57 gol atmıştı.

Bu sezon 16 resmi maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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