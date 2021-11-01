Sporting-Beşiktaş maçının iddaa oranları belli oldu

İddaa risk yönetimi Beşiktaş- Sporting Lizbon maçının iddaa oranlarını belirledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Sporting-Beşiktaş maçının iddaa oranları belli oldu
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01 Kasım 2021 15:56
UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda Beşiktaş 3 Ekim Çarşamba günü Sporting Lizbon ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 

Bu maç öncesi iddaa risk yönetimi iddaa oranlarını açıkladı.

Sporting galibiyetine 1.28 oran veren iddaa risk yönetimi, Beşiktaş'ın galibiyetine 5.40 oran belirledi, beraberlik oranı ise 3.80 oldu.

Öte yandan maçın 2.5 alt oranı 3.20, üst oranı ise 1.81 olarak açıklandı.

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