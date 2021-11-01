UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda Beşiktaş 3 Ekim Çarşamba günü Sporting Lizbon ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



Bu maç öncesi iddaa risk yönetimi iddaa oranlarını açıkladı.



Sporting galibiyetine 1.28 oran veren iddaa risk yönetimi, Beşiktaş'ın galibiyetine 5.40 oran belirledi, beraberlik oranı ise 3.80 oldu.



Öte yandan maçın 2.5 alt oranı 3.20, üst oranı ise 1.81 olarak açıklandı.

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