Sporting Beşiktaş maçı canlı izle şifresiz izle (Exxen izle)

Sergen Yalçın: "Sakat oyuncularımız var. 2 maç planlaması gibi yaptık. Bazı oyuncularımızın sıkıntıları var, onları İstanbul'da bıraktık. Umarım bugün biraz daha kontrollü oynayacağız. Mücadele gücü yüksek oyuncuları seçtim. İyi bir mücadele, iyi bir skor bekliyoruz" pic.twitter.com/Yif2VVRCAu



— Sporx (@sporx) November 3, 2021