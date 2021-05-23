Sporting Başkanı Cristiano Ronaldo'yu bekliyor

Sporting Lizbon başkanı Varandas Cristiano Ronaldo'nun günün birinde Sporting'e geleceğine inandığını söyledi.

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Sporting Başkanı Cristiano Ronaldo'yu bekliyor
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23 Mayıs 2021 09:43
Portekiz Ligi şampiyonu Sporting'in başkanı Frederico Varandas, Cristiano Ronaldo iddialarıyla ilgili konuştu.

Ronaldo'nun Sporting Lizbonlu olduğunu ve günün birinde yeniden takıma geleceğini bildiklerini sözleyen Varandas, "Cristiano bir gün buraya gelecek, biliyorum. Seneye Juventus'la Şampiyonlar Ligi'ni yeniden kazanmaya çalışacak ve sonrası tamamen ona bağlı" diye konuştu.

Cristiano Ronaldo'nun önümüzdeki sezon Juventus'ta kalacağına belirten iddiaların yanı sıra başta Real Madrid olmak üzere bir çok projenin de yıldız ismin önünde olduğu iddia ediliyor.


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