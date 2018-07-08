FENERBAHÇE, UEFA'YI BEKLİYOR

30 MAÇTA 27 GOL

WILLIAM CARVALHO DA BAS DOST İLE AYNI DURUMDA!

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Bas Dost'un Fenerbahçe'ye transferi konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor.Portekiz basınının önemli gazetelerinden O Jogo'nun haberinde; Bas Dost'un Sporting Lizbon ile yollarını ayıramadığı ve konunun hukuksal boyununun UEFA'da henüz çözülemediği belirtildi. Temsilcileri aracılığıyla Sporting'ten uygun bir bonservis isteyen Bas Dost'un rakamı 6-7 milyon euro civarına kadar indirdiği ifade edildi.Fenerbahçe ile her konuda anlaştığı yazılan Bas Dost'un bu rakamı daha aşağı indirmek için uğraştığı, önümüzdeki hafta içinde bu konunun çözüme ulaşmasının beklendiği vurgusu yapıldı.Fenerbahçe, UEFA'dan gelecek habere odaklandı... Sözleşmesi devam etmesine rağmen Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile yollarını ayıran Bas Dost ile el sıkışan Fenerbahçe, UEFA'yı bekliyor.UEFA, Sporting Lizbon'un mağdur olmaması için bir bonservis ücreti belirleyecek. Fenerbahçe de bu bonservis ücretinin belirlenmesine göre hareket edecek.Portekiz Ligi'nde geçen sezon 30 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 27 kez fileleri havalandırırken 4 de asist yaptı.Sporting'den ayrılan tecrübeli golcünün Portekiz ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.Bas Dost ile benzer bir durumda olan William Carvalho'nun da Inter ile her konuda anlaştığı, İtalyan ekibinin 10 milyon euro teklif ettiği ancak Sporting'in 25 milyon dolar istediği kaydedildi.