Fenerbahçe'de aylardır sportif direktörlük görevine getirileceği söylenen Emre Belözoğlu'nun futbolu resmen bırakmasına rağmen atamasının yapılmamasıyla oluşan kafa karışıklığı sürerken, Belözoğlu uzun bir aradan sonra salı günü ortaya çıktı.



Başkan Ali Koç ile yöneticilerden Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş'ın geçtiğimiz pazartesi günü Mame Thiam ile yaptığı transfer görüşmesinde bulunmayan Belözoğlu, dün Sinan Gümüş'ün menajeri Ersin Akan ile görüntülendi. Thiam pazarlığının yapıldığı Kalamış'taki Wyndham Hotel'de gerçekleşen görüşmede Belözoğlu, Antalyaspor ile kiralık sözleşmesi sona eren ve bonservisi Genoa'da bulunan Sinan'ın transfer şartlarını konuştu.



Galatasaray da Sinan'ı istiyor



Yapılan görüşmeler sonucunda tarafların büyük ölçüde anlaştığı ve Genoa Kulübü'nün onay vermesinin ardından transferin tamamlanacağı bildirildi. Sezonun ikinci yarısında Antalyaspor'a gelen Sinan Gümüş, forma giydiği 13 karşılaşmada 5 gol atarken, 1 de asist yaptı.



2014-19 yılları arasında Galatasaray'da oynayan 25 yaşındaki futbolcu, hem sağ kanat hem de forvet olarak görev yapabiliyor. Sarı kırmızılı kulübün de istediği Sinan'ın, bonservisiyle birlikte Fenerbahçe'ye geleceği ve 3 yıllık imza atacağı belirtildi.



