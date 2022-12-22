Sporla hayata tutunan engelli çiftin bileği bükülmüyor

Kocaeli'de yaşayan milli bilek güreşçi Meryem Yıldırım Sevci, hastanede tanışarak evlendiği ve aynı spora yönlendirdiği eşi Seyfettin Sevci ile birbirlerine destek olarak başarı peşinde koşuyor.



Trafik kazası sonucu 20 yaşındayken yürüme yetisini kaybeden 36 yaşındaki Meryem Yıldırım Sevci, 6 yıl önce zayıflamak için gittiği spor salonunda bilek güreşi yapmaya başladı.



Ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübüne katılan Sevci, bilek güreşinde kendini geliştirdi.



Sevci, aynı dönem İstanbul'da tedavi gördükleri hastanede 16 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu yürüme yetisini kaybeden Seyfettin Sevci (46) ile tanıştı.



Evlenme kararı alan Sevci, kısa sürede eşini de bilek güreşine yönlendirdi.



Karşılaştıkları engelleri birlikte aşan Sevci çifti, 6 yıldır beraber antrenman yaparak şampiyonalara hazırlanıyor.



Kariyerinde Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Meryem Yıldırım Sevci, ekim ayında Antalya'da düzenlenen Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda oturarak +65 kilo sol kolda altın, sağ kolda ise gümüş madalyanın sahibi oldu.



Seyfettin Sevci ise Türkiye şampiyonlarında çeşitli dereceler elde etti.



Günlük yaşantılarında ve evlerinde birbirlerine destek olan çift, antrenmanlarda da ayrılmıyor.



Çift, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yeni başarılar kazanmak için çalışmalarını antrenör Kenan Eroğlu ile SEKA Sporcu Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.



- Yıldırım Sevci: "Ülkemi gururlandırmak amacındayım"



Meryem Yıldırım Sevci, AA muhabirine, zayıflamak için gittiği spor salonunda bilek güreşine başladığını söyledi.



Zamanla kendisini geliştirerek katıldığı organizasyonlarda Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonluğu elde ettiğini anlatan Yıldırım Sevci, "Şimdi tekrardan Türkiye şampiyonluğunu kazanıp, Avrupa ve dünyada yeniden başarı kazanmak istiyorum. Eşimle birlikte başarı elde edip, ülkemi gururlandırmak amacındayım." dedi.



Milli sporcu, eşiyle çalışmasının kendisine moral ve motivasyon anlamında iyi geldiğini belirterek, "Eşimle birbirimize çok güzel destek oluyoruz. Spor hayatımızı ve günlük yaşantımızı birlikte çok güzel geçiriyoruz. Biz haftanın 5-6 günü hocamızla antrenman yapıyoruz. Buraya tek geldiğimde moralim tam yerinde olmuyor. Her zaman birbirimize destek olup, moral verip, madalyaları elde ediyoruz." diye konuştu.



Engelli bireylerin evlerinde kalmaması gerektiğini vurgulayan Sevci, onlara spor yapma tavsiyesinde bulundu.



- Sevci: "Benim en büyük madalyam eşim"



Seyfettin Sevci, eşinin sayesinde bilek güreşine başladığını dile getirerek, "Bilek güreşinde Türkiye ikinciliği elde ettim. Eşimin başarıları beni çok gururlandırıyor. Onunla birlikte bu sporu yapmak bana daha fazla güç veriyor. Beraber antrenmana geliyoruz, elimizden geldiğince çabalıyoruz. Benim en büyük madalyam eşim diyebilirim." ifadelerini kullandı.



Gelecekteki hedeflerinden bahseden Sevci, Türkiye şampiyonu olup uluslararası arenada ülkesini temsil etmek istediğini sözlerine ekledi.









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