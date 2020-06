Sporda normalleşme başladı! 44 günde 43 karşılaşma...

Koronavirüsle mücadele eden Avrupa'da spor branşları için normalleşme başlıyor. 1 Haziran'dan itibaren İngiltere başta olmak üzere tüm ülkeler fikstürlerini ve takvimlerini belirliyor. Ada'da başta futbol, Formula 1, at yarışları, golf gibi elit sporlarda seyircisiz olmak şartıyla müsabakalar devam edecek. Premier Lig'den sonra Championship'te de plan belli oldu. İspanya'da da La Liga'da 7 gün maç olacak şekilde fikstür resmileşti.Formula 1'de seyircisiz olarak yarışlara izin verildi. Personele koronavirüs testi uygulanacak ve yarış haftası süresince testler devam edecek. Takımlar özel uçaklarla gelecek ve ayrı otellerde kalacak. Championship'te de zirvedeki Leeds ve West Bromwich'in maçlarının şampiyonluk kutlamalarını önlemek amacıyla tarafsız sahada olacağı, kalan tüm maçların televizyondan canlı yayınlanacağı ve bazılarının şifresiz verileceği aktarıldı.İspanya'da futbolun ardından basketbolda da heyecan başlıyor. Basketbol ligi ACB'de fikstür ve format belirlendi. AS Gazetesi'nin haberine göre; 17-30 Haziran tarihleri arasında 12 takımın 6'şarlı 2 gruba ayrılacağı aktarıldı. Tek devre usulü maçlara takımların puanları da sıfırlayarak gireceği kaydedildi. Gruplarda ilk 2'yi alanlar 4'lü finallere kalacak. Maçların Valencia'da oynatılması hedefleniyor.20 Haziran'da yeniden devam edecek İtalya Serie A'da program şekillendi. Çizme basınında yer alan haberlerde; 2 Ağustos tarihinde bitirilmesi planlanan Serie A'da tıpkı İspanya La Liga gibi her gün maç olması isteniyor.20 Haziran-2 Ağustos arası, 44 günün 43'ünde maç olması hesaplandı. 26. haftadan itibaren başlayacak ve 12 hafta oynanacak İtalya Serie A böylece ağustos ayının ilk haftasında bitirilecek.İngiltere, İtalya ve İspanya gibi Avrupa futbolunun önemli ülkeleri haziran ayıyla beraber sahaya iniyor. İspanya 11 Haziran, İngiltere 17 Haziran ve İtalya 20 Haziran'da santraya gidiyor. Portekiz, 4 Haziran ile santraya inerken, Slovenya 5 Haziran ve Yunanistan 6 Haziran'da maçlara çıkacak. Rusya'da da 21 Haziran tarihi belirlendi. Avusturya Bundesliga'da da bugün yani 2 Haziran itibariyle maçlar devam ediyor.İtalya ve İngiltere'de lig maçlarının yanı sıra kupa karşılaşmalarının fikstürü de hazırlandı. İtalya'da yarı final aşamasındaki İtalya Kupası ve İngiltere'nin köklü organizasyonu FA Kupası oynanacak. Çeyrek final aşamasındaki FA Kupası: 27-28 Haziran'da başlayacak. 11-12 Temmuz'da yarı final ve 1 Ağustos 2020'de final olacak. İtalya'da da yarı final rövanşları 13 Haziran'da yapılacak. Juventus-Milan (1-1) ve Napoli-Inter (0-1) maçları izlenecek.