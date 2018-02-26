Avrupa'da geçen yıl düzenlenen üniversitelerarası spor oyunlarında 150 üniversite arasında en çok madalya kazanan Uludağ Üniversitesi (UÜ) sporcularına, ödül verildi.Üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) istatistiklerine göre UÜ'nün geçen yıl Avrupa'da yapılan oyunlarda kazandığı 14 madalya ile 150 üniversite arasından birinci çıktığını dile getirerek, "5 altın, 1 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplamda 14 madalya ile sporda Avrupa'nın en başarılı üniversitesi olduk. Sporda başarının yolu hedef koymak, azimle çalışmak ve iyi bir takım ruhuna sahip olmaktır. Emeği geçenleri kutluyorum." ifadelerini kullandı.EUSA Asbaşkanı ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı Kemal Tamer, üniversiteli sporcuların gelecek yıllarda da aynı başarıyı göstermesini temenni ederek, şunları kaydetti:"Gençliğimize fırsat verildiği zaman çok güzel şeylerin başarılabileceğini UÜ'nün sporcuları bize gösterdi. Üniversitelerimizin esas amacı iyi insan yetiştirmek. Sporun amacı da budur. Dolayısıyla üniversitelerimizde yapılan spor, eğitim için araçtır. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı kutluyorum."Konuşmaların ardından geçen yıl Avrupa'da düzenlenen üniversitelerarası oyunlarda derece elde eden sporcular, ödüllerini aldı.