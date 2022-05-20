Sporcusuna tokat atan antrenöre disiplin şoku!

Türkiye Tekvando Federasyonu, Diyarbakır'da yapılan il seçme müsabakalarında sporcusuna tokat atan antrenörün disiplin kuruluna sevk edildiği bildirildi.



Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu yaşarken gündeme gelen olayın başta tekvando camiası olmak üzere toplumun her kesiminin tepkisini çektiği vurgulandı.



Tokat atan antrenörün disiplin kuruluna sevk edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Diyarbakır tekvando il seçme müsabakaları esnasında bir antrenörümüzün ekranlara da yansıyan ve sporcusuna tokat attığı olayla ilgili federasyonumuz derhal gerekli işlemleri başlatmıştır. Söz konusu antrenör, tedbirli olarak federasyonumuz disiplin kuruluna sevk edilmiş olup, aynı antrenörle ilgili Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ceza Kuruluna da gerekli işlemlerin yapılması için resmi yazı yazılmıştır. Söz konusu antrenör, hakkındaki soruşturma sonuçlanana kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacaktır."





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