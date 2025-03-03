Sporculuğunda yaşayamadığı şampiyonluğa başantrenörlükte ulaştı

Gümüşhane'de, Şiran Yıldız Spor Kulübü'nün başantrenörü Zeynep Albayrak, sporculuk döneminde yaşayamadığı şampiyonluk mutluluğuna görev yaptığı erkek hentbol takımının 1. Lig'e yükselmesiyle ulaştı.
Hentbolla 10 yaşında Antalya Saime Salih Konca Spor Kulübü'nde tanışan Albayrak, sırasıyla Trabzon Belediye Spor Kulübü, Arhavi Spor Kulübü ve Trabzon Gençlik Spor Kulübü takımlarında forma giydi.
Albayrak, yıldız ve genç milli takımlarında görev almasının ardından evlenerek Gümüşhane'de yaşamaya başladı.
Sporculuk kariyerinde yarım kalan hayallerini antrenörlükte yakalamak isteyen Albayrak, hentbolu seven gençleri bir araya getirerek altyapı oluşturmayı planladı.
Albayrak, genç sporcularla yola çıktığı Şiran Yıldız Spor Kulübü başantrenörlüğü görevinde 3. yılında şampiyonluğa ulaştı.
1. Lig'e çıkmaya hak kazanan 4 takım arasında 2. Lig sıralamasını belirlemek için oynanan Dörtlü Final müsabakalarında rakibi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü 33-31 mağlup eden Şiran Yıldız Spor Kulübü, Erkekler 2. Ligi şampiyonu olarak 1. Lig'e yükseldi.
Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hentbol antrenörlüğü görevini de aynı zamanda yürüten Zeynep Albayrak, AA muhabirine, kentin adını Türkiye'ye duyurmak adına önemli başarı elde ettiklerini söyledi.
Sporculuk yaptığı dönemde ulaşmak istediği başarıları farklı nedenlerle elde edemediğini dile getiren Albayrak, "Gerek hentbol branşının bölgesel farklılıkları, gerekse evlilik ve şehir değişikliği gibi nedenlerle sporculuk dönemimi bırakmak zorunda kalmıştım. Antrenörlüğü daha çok istemeye başladım. Bu da çok güzel bir duygu. Onlar sahada oynarken, ben de onlarla birlikte sahadaymış gibi oynuyorum ve bunu maçlarda çok hissediyorum." diye konuştu.
- "Aile ortamı bize büyük bir güç ve mücadele ruhu kattı"
Şampiyonluğun daha önce kendileri için bir hayal olduğunu aktaran Albayrak, şöyle devam etti:
"Üç yıldır altyapıdan başlayarak, kendi çocuklarımıza emek vererek, sabrederek çok çalıştık ve sürekli antrenman yaptık. Sporcularımız büyük fedakarlıklar yaparak gönüllerini verdi ve çalıştı. Üç yıldır da bu ekip hiç bozulmadı. Biz onları, onlar bizi tanıdı. Aile olduk, kardeşimiz, evladımız oldular. Biz de onlar için ağabey, abla, anne ve baba olduk. Bu aile ortamı bize büyük bir güç ve mücadele ruhu kattı. Sporculuğum zamanında istediğim gibi zirvede bitiremedim. Tecrübelerimi, empatilerimi sporcularımla yaşıyorum."
Albayrak, yaşadığı bazı zorluklara rağmen işini sevdiğini, takımıyla arasında güçlü bir bağ oluştuğunu aktardı.
Oyuncularıyla kurdukları bağ sayesinde başarının geldiğini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:
"Bende bu sahalardan geçtim. Onların hareket ve tavırlarından nasıl psikolojide olduklarını anlayabiliyorum. Motivasyon düşüklüğünde, konsantrasyon eksikliğinde veya bir problemlerinde onlarla empati kurabiliyorum. En büyük avantajım da bu oldu. Onların bana karşı saygısı, ahlak değerleri, disiplinleri özellikle çok farklı oldu. Bunu bana hissettirdiler."
Takımda sağ oyun kurucu pozisyonunda forma giyen Talha Tanrıkulu şampiyonluğu kazanmanın kolay olmadığını, 3 yıllık emeklerin karşılığını aldıklarını söyledi.
Tanrıkulu, antrenörlerinin kadın olmasını kendileri için avantaj gördüğünü belirterek "Hocamız bizimle empati kuruyor ve bizi daha iyi anlıyor. Bize karşı daha hassas." değerlendirmesini yaptı.
Sporculuğunda yaşayamadığı şampiyonluğa başantrenörlükte ulaştı
Gümüşhane'de yaşayan evli ve iki çocuk annesi Zeynep Albayrak, başantrenörlük yaptığı Şiran Yıldız Spor Kulübü'nün Erkekler 2. Ligi şampiyonu olarak 1. Lig'e yükselmesiyle sporculuk kariyerinde yaşayamadığı şampiyonluk hayalini gerçekleştirdi.
Gümüşhane'de, Şiran Yıldız Spor Kulübü'nün başantrenörü Zeynep Albayrak, sporculuk döneminde yaşayamadığı şampiyonluk mutluluğuna görev yaptığı erkek hentbol takımının 1. Lig'e yükselmesiyle ulaştı.
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