Sporcuların yazın güç depoladığı Erzurum, modern tesisleriyle takımları bekliyor

Yüksek rakımı ve konforlu tesisleriyle her branştan sporcunun yaz kampı için tercih ettiği Erzurum, hem serin havası hem de spor merkezleriyle takımlar ile sporcuları ağırlamayı bekliyor.



Kışın kayakseverlerin gözdesi olan kent, yazın da Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yüksek irtifada hayata geçirdiği modern tesisleriyle sporcuları cezbediyor.



Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde her yıl çok sayıda futbol takımına ev sahipliği yapan kentte, boks, judo, yüzme, atletizm, güreş, tenis, buz pateni gibi birçok branş için modern tesis bulunuyor.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Olimpiyat Park'ta hizmete alınan yarı olimpik yüzme havuzu, halı saha, mesire alanı, basketbol ile güreş salonları, tenis kortları, golf sahası ve gokart pisti de son yıllarda kente kazandırılan yatırımlar arasında yer alıyor.



Kent, yaz kampı için hazırlanan tüm tesisleriyle yerli ve yabancı sporcuları ağırlamayı bekliyor.



- Her spor branşı için tesis bulunuyor



Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü Ahmet Dal, AA muhabirine, kentte 2011 yılında düzenlenen Dünya Üniversiteler Kış Oyunları organizasyonu için birçok spor tesisi yapıldığını anımsattı.



Belediye tarafından kente kazandırılan birçok spor tesisinin de olduğunu ifade eden Dal, "Olimpiyat Parkı içinde 2014 yılından bu yana birçok spor tesisi şehre kazandırıldı. Yarı olimpik yüzme havuzu, basketbol ve güreş salonları, kapalı halı saha, paintball sahası, futbol alanları, gokart pisti, hem golf hem de futgolf oynanabilen sahamız, parkımızın içinde yer alıyor." dedi.



Dal, söz konusu alana gelenlerin rahat bir ortamda spor ve aktivitelerini yapmaları için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, hem çok sayıda misafire ev sahipliği yapıp hem de yaz spor okulları etkinliği düzenleyeceklerini söyledi.



Erzurum'un kamp merkezi olduğuna işaret eden Dal, şöyle devam etti:



"Kış sporlarıyla ilgili birçok branşta sporcu gelip kamp yapıyor. Yükseltinin burada çok önemi var. Deniz seviyesi ile burada yapılan antrenmanı karşılaştırdığımız zaman, buranın kalitesi daha fazla. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey'in talimatlarıyla Olimpiyat Parkı'na kazandırdığımız yüksek irtifa spor salonlarımız, kulüplerinin gelip burada kamp yapmalarına olanak sağlıyor. Çeşitli organizasyonlara katılacak sporcu ve takımlar gelip burada antrenman yaptı."



Dal, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Türkiye ile çevre ülkelerden 600'ün üzerinde takım ağırladıklarını, hava şartlarının elverişli olması halinde bu yaz golf sahasını da Türkiye Golf Federasyonu ile aktif şekilde kullanabileceklerini sözlerine ekledi.





