Sporcuları taşıyan uçak acil iniş yaptı: Plajdaki bir kişi öldü

Meksika'da skydiving (gökyüzü dalışı) sporuyla uğraşan 5 kişiyi taşıyan uçak acil iniş yaparken plajdaki 1 kişinin ölümüne neden oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sporcuları taşıyan uçak acil iniş yaptı: Plajdaki bir kişi öldü
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12 Şubat 2024 14:56
Meksika'da skydiving (gökyüzü dalışı) sporuyla uğraşan 5 kişiyi taşıyan uçak, plaja acil iniş yaparken bir kişinin ölümüne sebebiyet verdi.

Meksika'nın Oaxaca eyaleti yetkilileri, yaptıkları açıklamada, 4 Kanadalı ve 1 Meksikalı sporcuyu taşıyan uçağın ülkenin güneyindeki bir plaja acil iniş yaptığını bildirdi.

Yetkililer, uçağın acil iniş sırasında plajda bulunan bir kişinin ölümüne neden olduğunu bildirdi.

Uçaktaki mürettebatın tedavi altına alındığını ve durumlarının "stabil" olduğunu açıklayan yetkililer, uçağın neden acil iniş yaptığına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

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