Sporculara vergi uyarısı

Türkiye'de bu yıl gelirleri 650 bin TL'nin üzerinde olan futbolcular yüzde 40 vergi ödemek durumunda. Yasal olarak bu verginin yüzde 20'lik bölümünü kulüpler, diğer yarısını ise sporcular ödüyor. Bu vergilendirme sporcuların sadece transfer kazançlarını değil, sosyal medya, gayrimenkul ve diğer faaliyetlerinden kaynaklanan tüm gelirlerini kapsıyor. 2020'de yürürlüğe giren yeni düzenleme hükümlerine uymayanlar, yasal sorumlulukla karşı karşıya kalacak.



31 MART'A KADAR SÜRE VAR



Bu konuda açıklamalarda bulunan bir vergi uzmanı şu uyarılarda bulundu: "Beyanname dönemi 1 Mart tarihinde başladı. Bu yeni vergi düzenlemesinden sonra ikinci dönem. İlk dönemde birçok kişi beyanname vermeyip, zor durumda kaldı. Şimdi 31 Mart tarihine kadar yıllık kazancı 650 bin TL'yi geçen herkes gelirini beyan etmeli. Vergi ödemeleri iki taksit halinde yapılabiliyor. Biri 31 Mart'ta diğeri 31 Temmuz'da.



VERGİDE SÖZLEŞMEYE BAKILMAZ



Bazı oyuncular vergi yükümlülüğünü özel anlaşmalar gereği kulüplere bırakıyorlar. Ama öyle olsa bile, geliri elde eden mükellefin beyanname vermesi gerekiyor. Verginin tamamını kulüp ödese bile sporcu sorumluluktan kurtulmuyor. Kulübün vergiyi ödemesi gerekirken, ödemediği durumlarda da kişi sorumluluk altına girer. Kanun kişinin yakasına yapışır. O da sözleşmesi gereği daha sonra kulüple sorununu yasal yollardan çözmeye çalışır ama bu başka bir konu."





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