Sporculara koronavirüs sürecinde psikoloji uyarısı

Spor Psikolojisi Danışmanı Prof. Dr. Erkut Konter yaptığı açıklamada, koronavirüsün Çin'den bütün dünyaya yayılmasının ardından başta 2020 Tokyo Olimpiyatları olmak üzere birçok spor etkinliğinin ertelendiğini hatırlattı.Bu süreçte sporcuların fiziksel olarak yaptığı saha ve takım antrenmanlarının değiştiğini ve antrenmanların gerçekçi koşullarda yapılmadığını kaydeden Konter, "Geri dönüş ve adaptasyon sürelerinde sporcuların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal boyutlarına da dikkat etmek gerekir." diye konuştu."Yaşadığımız bu koronavirüs eve kapanma sürecinde performans kayıplarının sadece fiziksel ve fizyolojik olacağı, bunun yalnızca bu antrenmanlarla telafi edileceğini düşünmek bir yanılgıdır. Toparlanma en az fiziksel ve fizyolojik olduğu kadar zihinsel ve duygusal süreçleri içeren bir psikolojik olgudur da. Bu koronavirüs sürecinde psikolojik sağlamlıkları daha iyi durumdaki sporcular, olmayanlara göre daha başarılı sonuçlarla karşılaşabilir.""Antrenör ve sporcularla yapılan araştırmalar, performansın en az yüzde 50 psikolojik faktörlere bağlı olduğunu da ortaya koymuştur. Bu nedenle koronavirüs nedeniyle ara verilen bu dönemde psikolojik önlemlerin de alınması gerekmektedir. Spor performansını belirleyen faktörler içinde en çok ihmal edilen konunun da psikolojik hazırlık olduğu söylenebilir. Psikolojik hazırlık başarıyla yerine getirilmediğinde performans kayıpları daha ciddi olacaktır. Bunun için sporcular tarafından psikolojik beceri antrenmanı programlarının takip edilmesi gerekmektedir.""Takımların ilgili uzmanlar tarafından psikolojik beceri antrenman programları oluşturması ve antrenman ilkeleri çerçevesinde bunları sporculara uygulaması performans yükseltme ve performans kaybına uğramama açısından önem taşıyor."