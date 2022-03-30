Spor Yasası, Meclis'te kabul edildi

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.
Kabul edilen yasa ile spor anomim şirketi/spor kulübü yönetici tanımı getirilerek yönetim kurulu üyeleri dışındaki kişilerin de sorumluluk kapsamı altına alınması tasarlanıyor.
DETAYLAR GELİYOR
Kabul edilen yasa ile spor anomim şirketi/spor kulübü yönetici tanımı getirilerek yönetim kurulu üyeleri dışındaki kişilerin de sorumluluk kapsamı altına alınması tasarlanıyor.
DETAYLAR GELİYOR