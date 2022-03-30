Spor Yasası, Meclis'te kabul edildi

Uzun süredir gündemde olan Spor Yasası TBMM'de kabul edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Spor Yasası, Meclis'te kabul edildi
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30 Mart 2022 21:55
Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.

Kabul edilen yasa ile spor anomim şirketi/spor kulübü yönetici tanımı getirilerek yönetim kurulu üyeleri dışındaki kişilerin de sorumluluk kapsamı altına alınması tasarlanıyor.

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