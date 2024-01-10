Spor turizmi organizasyonu Winter League Convention 2024, Antalya'da başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığının desteklediği Winter League Convention 2024 (WLC) Antalya'da başladı.



Çeşitli ülkelerden uzman spor profesyonellerinin bir araya geldiği spor turizmi organizasyonu Winter League Convention etkinliğinin üçüncüsü, Granada Luxury Belek Otel'de sporun paydaşlarını bir araya getirdi.



Dört günlük etkinlikte gerçekleştirilecek paneller ile söyleşilerde, Türk futbolunun marka değerine ve spor turizmi pazarına dikkat çekilerek katkı verilmesi hedefleniyor.



Etkinliğin ilk gününün açılış oturumunda açıklamalarda bulunan WLC Kurucu Başkanı Behiç Kaya, "Bugün burada spor ve turizmin kesişim noktasında spor tutkunları ve spor öncülerini bir araya getiriyoruz. Sadece sporun güzelliklerini kutlamakla kalmayıp, sporu ve kültürleri birleştirerek daha yükseğe taşımak üzere bir imkan sunuyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanarak ilerliyoruz. Spor, kültürleri birleştirmek ve birlik beraberlik ortamının sağlanması için önemli bir araç. WLC sadece bir etkinlik değil, ayrıca bir futbol ailesidir. Gelecekteki sporun izini çizmek adına birlikte olacağız." ifadelerini kullandı.



Winter League Danışma Kurulu Üyesi Tarkan Batgün de organizasyonunun önemli bir network fırsatı sunduğuna dikkati çekti.



Organizasyon 13 Ocak Cumartesi günü sona erecek.





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