PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

PLAY-OFF MAÇLARI TARİHLERİ

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off ilk maçları 11 Mayıs 2018 Cuma, rövanş maçları ise 15 Mayıs 2018 Salı günü oynanacak. Lig'de final müsabakası ise 19 Mayıs Cumartesi günü, sezon başında ilan edildiği üzere Bursa'da oynanacak.



Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun tamamlanmasının ardından Play-Off'a kalanlar ve eşleşmeler belli oldu.60 puanlı Boluspor, ligi 3. sırada tamamladı ve 53 puanla 6. sırada olan Gazişehir Gaziantep ile eşleşti.59 puanlı Ümraniyespor 4. olurken, 53 puanla 5. olan Erzurumspor ile eşleşti.Boluspor - Gazişehir GaziantepÜmraniyespor - ErzurumsporB.Ş.BLD. ERZURUMSPOR - ÜMRANİYESPORGAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - BOLUSPORÜMRANİYESPOR - B.Ş.BLD. ERZURUMSPORBOLUSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK