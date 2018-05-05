Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun tamamlanmasının ardından Play-Off'a kalanlar ve eşleşmeler belli oldu.
60 puanlı Boluspor, ligi 3. sırada tamamladı ve 53 puanla 6. sırada olan Gazişehir Gaziantep ile eşleşti.
59 puanlı Ümraniyespor 4. olurken, 53 puanla 5. olan Erzurumspor ile eşleşti.
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Boluspor - Gazişehir Gaziantep
Ümraniyespor - Erzurumspor
PLAY-OFF MAÇLARI TARİHLERİ
Spor Toto 1. Lig'de Play-Off ilk maçları 11 Mayıs 2018 Cuma, rövanş maçları ise 15 Mayıs 2018 Salı günü oynanacak. Lig'de final müsabakası ise 19 Mayıs Cumartesi günü, sezon başında ilan edildiği üzere Bursa'da oynanacak.
SPOR TOTO 1. LİG PLAY-OFF 1. MAÇLAR
11 Mayıs 2018 Cuma
19.00 B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR - ÜMRANİYESPOR
21.00 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - BOLUSPOR
SPOR TOTO 1. LİG PLAY-OFF 2. MAÇLAR
15 Mayıs 2018 Salı
16.00 ÜMRANİYESPOR - B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR
20.00 BOLUSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK
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60 puanlı Boluspor, ligi 3. sırada tamamladı ve 53 puanla 6. sırada olan Gazişehir Gaziantep ile eşleşti.
59 puanlı Ümraniyespor 4. olurken, 53 puanla 5. olan Erzurumspor ile eşleşti.
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Boluspor - Gazişehir Gaziantep
Ümraniyespor - Erzurumspor
PLAY-OFF MAÇLARI TARİHLERİ
Spor Toto 1. Lig'de Play-Off ilk maçları 11 Mayıs 2018 Cuma, rövanş maçları ise 15 Mayıs 2018 Salı günü oynanacak. Lig'de final müsabakası ise 19 Mayıs Cumartesi günü, sezon başında ilan edildiği üzere Bursa'da oynanacak.
SPOR TOTO 1. LİG PLAY-OFF 1. MAÇLAR
11 Mayıs 2018 Cuma
19.00 B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR - ÜMRANİYESPOR
21.00 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - BOLUSPOR
SPOR TOTO 1. LİG PLAY-OFF 2. MAÇLAR
15 Mayıs 2018 Salı
16.00 ÜMRANİYESPOR - B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR
20.00 BOLUSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın