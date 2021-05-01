Spor Toto Türkiye 10.000 Metre Şampiyonası Mersin'de yapılacak

Spor Toto Türkiye 10.000 Metre Şampiyonası, 2 Mayıs Pazar günü Mersin'de düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto Türkiye 10.000 Metre Şampiyonası Mersin'de yapılacak
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01 Mayıs 2021 16:01
Türkiye Atletizm Federasyonunca düzenlenen Spor Toto Türkiye 10.000 Metre Şampiyonası, 2 Mayıs Pazar günü Mersin'de yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kadın ve erkeklerde, "büyükler", "23 yaş altı" ve "20 yaş altı" kategorilerinde düzenlenecek şampiyona, Yenişehir ilçesindeki Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde saat 18.35'te başlayacak.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin uygulanacağı organizasyonda, 18 kadın, 33 erkek sporcu yarışacak.

Seyircisiz gerçekleştirilecek mücadelenin sonunda 10 bin metrede Türkiye şampiyonları belirlenecek.

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