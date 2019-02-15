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Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 22. hafta mücadeleleriyle devam edilecek.

Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı
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15 Şubat 2019 14:38
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig' de haftanın maç programı şöyle:

15 Şubat Cuma:
20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

16 Şubat Cumartesi:
13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü (Spor Toto Akhisar)

16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)

17 Şubat Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

18 Şubat Pazartesi:
20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)



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